FETÖ 1998’de Vatikan’a sızmış ve...

MEHMET BARLAS'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bir gün için kısır siyaset sarmalından çıkıp ben bunu yaptım ve Cumhurbaşkanı'nın Vatikan ziyaretinin ne anlama geldiğini anlamaya çalıştım. Düşünün ki İtalyan Hükümeti FETÖ okullarının açılmasına izin vermediği halde Fetullah Gülen bu ülkedeki faaliyetlerini Vatikan üzerinden Hıristiyan dünyası ile ilişki kurmaya yoğunlaştırmıştı.







Papa 2. Jean Paul'ü Şubat 1998'de Vatikan'da ziyaret eden Gülen, Vatikan'ın, 1965'te sonuçlandırarak dünyaya duyurduğu 2. Vatikan Konsili'nde benimsenen "Dinlerarası ve kültürlerarası diyalog" tezini kendi çalışmalarında da kullanmaya başlamıştı. FETÖ'nün İtalya genelinde, Roma'da "Tevere Enstitüsü", Milano'da "Alba Kültürlerarası Derneği", Modena ve Venedik'teki "Milad Kültürlerarası Diyalog Derneği" olmak üzere 4 ayrı şehirde farklı diyalog dernekleri bulunuyormuş...

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