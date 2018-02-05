Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ 1998’de Vatikan’a sızmış ve...

1998’de Vatikan’a sızmış ve...

bugünkü yazısında ’nün Vatikan’a el atma hikayesini kaleme aldı. “FETÖ Vatikan’ın önemili 1998 yılında anladı” diyen Mehmet Barlas yazısını şöyle sürdürüyor: “ Düşünün ki İtalyan Hükümeti FETÖ okullarının açılmasına izin vermediği halde  bu ülkedeki faaliyetlerini Vatikan üzerinden Hıristiyan dünyası ile ilişki kurmaya yoğunlaştırmıştı.”

Giriş Tarihi: 5.2.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 11:01
FETÖ 1998’de Vatikan’a sızmış ve...

MEHMET BARLAS'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bir gün için kısır siyaset sarmalından çıkıp ben bunu yaptım ve Cumhurbaşkanı'nın Vatikan ziyaretinin ne anlama geldiğini anlamaya çalıştım. Düşünün ki İtalyan Hükümeti FETÖ okullarının açılmasına izin vermediği halde bu ülkedeki faaliyetlerini Vatikan üzerinden Hıristiyan dünyası ile ilişki kurmaya yoğunlaştırmıştı.



Papa 2. Jean Paul'ü Şubat 1998'de Vatikan'da ziyaret eden Gülen, Vatikan'ın, 1965'te sonuçlandırarak dünyaya duyurduğu 2. Vatikan Konsili'nde benimsenen "Dinlerarası ve kültürlerarası diyalog" tezini kendi çalışmalarında da kullanmaya başlamıştı. 'nün İtalya genelinde, Roma'da "Tevere Enstitüsü", Milano'da "Alba Kültürlerarası Derneği", Modena ve Venedik'teki "Milad Kültürlerarası Diyalog Derneği" olmak üzere 4 ayrı şehirde farklı diyalog dernekleri bulunuyormuş...

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ 1998’de Vatikan’a sızmış ve...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN