Geriye hikâyeleri kaldı

Kimi nişan hazırlığı yapıyordu kimi ise 4 yaşında çocuk babasıydı. Zeytin Dalı Harekâtı'nda PKK/YPG'li teröristlerin şehit ettiği askerlerden geriye yürek burkan hikâyeleri kaldı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE

ELAZIĞ: Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli şehit Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu, Elazığ Mevlana Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından 8. Kolordu Komutanlığı şehitliğinde toprağa verildi. Şehit Gürsu'nun görev dönüşü nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

ÇORUM: Şehit Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün (26), Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan annesi Zeynep Aygül gözyaşlarına boğuldu. 1.5 yıl önce göreve başlayan şehit Akgül'ün, anne ve babasının ayrı yaşadığı, baba Mustafa Aygül'ün Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiği bildirildi. Şehidin 1.5 yıldır nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saldırıda şehit Düşen Halil İbrahim Aygül'ün babası Mustafa Aygül'ü arayarak başsağlığı diledi. Şehidin cenazesi bugün toprağa verilecek.

NAMAZINI DEDESİ KILDIRDI

GİRESUN: İsabet alan tankta şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın acı haberi Giresun'daki baba ocağına ateş gibi düştü. 6 yıllık Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın eşi Nuray Aktağ'ın Gaziantep'te olduğu öğrenildi. İslahiye'den geçici görevle Suriye'ye giden ve 4 yaşında Muhammed Enes isminde oğlu bulunan Aktağ, Giresun'da bugün toprağa verilecek.

KONYA: Şehit olan askerlerden Tank Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in Konya'nın Ereğli ilçesindeki evine bayraklar asılırken, şehitten geriye, top mermisinin üzerine 'Afrin Seçen Ailesine Selamlar' yazarak 5 gün önce paylaştığı fotoğraf hatıra kaldı. Seçen bugün toprağa verilecek.

MUŞ: Şehit Tankçı Uzman Onbaşı Fırat Karaca'nın (28) şehit düştüğü haberi, akciğer kanseri tedavisi gören anne Ziyamet Karaca'ya ise sağlık personeli eşliğinde verildi.

ISPARTA: Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25) memleketi Isparta'da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katıldığı törende şehidin cenaze namazını, kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi kıldırdı. Şehit Yılmaz, Isparta Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin ismi, evinin bulunduğu caddeye verildi.

HATAY: PKK/PYD/YPG'li teröristlerin Afrin'den attığı roketle Kilis'te nöbet kulesinde şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram, memleketi Hatay Kırıkhan'da dün son yolculuğuna uğurlandı.

VEDAT YETİK - EMİR SOMER - MURAT ŞENGÜL - ZÜLEYHA BAŞKIRAN - FERHAT KAYA