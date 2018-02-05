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Hakkâri şehidine asker selamlı veda

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018
Hakkâri şehidine asker selamlı veda

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde 'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz'ü (21) ailesi ve komşuları asker selamıyla uğurladı. 1 Şubat'ta teröristlerin üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlediği saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Akagündüz'ün cenazesi dün 'ya getirildi. Pınar Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek helallik alındı.

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Akagündüz, 'nin Çamardı ilçesine bağlı Beyaz Kışlakçı Mahallesi'ne götürülerek toprağa verildi. Öte yandan lideri 'nun gönderdiği çelenk, şehidin ağabeyi tarafından dereye atıldı.

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Hakkâri şehidine asker selamlı veda
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