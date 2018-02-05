Hakkâri şehidine asker selamlı veda

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz'ü (21) ailesi ve komşuları asker selamıyla uğurladı. 1 Şubat'ta teröristlerin üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlediği saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Akagündüz'ün cenazesi dün Adana'ya getirildi. Pınar Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek helallik alındı.

ABİSİ CHP ÇELENGİNİ DEREYE ATTI

Akagündüz, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Beyaz Kışlakçı Mahallesi'ne götürülerek toprağa verildi. Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk, şehidin ağabeyi tarafından dereye atıldı.