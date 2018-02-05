O kahraman da şehit oldu

Afrin'de önceki gün PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun hikâyesi yürekleri dağladı.

Şehit Çubukçu'nun devre arkadaşı olan Teğmen Furkan Yayla (25) da Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu. Çubukçu, arkadaşı Yayla'nın Giresun'daki cenazesinde, şehidin annesi Hülya Yayla'yı teselli etmişti.

Acı haber üzerine SABAH'a konuşan anne Hülya Yayla ve baba Ethem Yayla, Muhammed Cihangir Çubukçu'yu kendi oğulları gibi gördüklerini ve büyük üzüntü yaşadıtlarını belirtti. Anne Hülya Yayla şöyle konuştu: "Oğlum ile Muhammed aynı devreydiler. Şehit haberini görünce çok üzüldük. Aynı acıları tekrar yaşadık. Bizim evladımız gitmiş üzüldüm, ağladım. Bir yıl sonra oğlumun yanına bir arkadaşı daha gitti. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Anneler Günü'nde çiçek yolladılar, hep arayıp sordular. Onun ailesinin acısını biliyorum. Biz oğlumuzu kaybedeli bir yıl oldu. Şimdi onun mevlid hazırlığını yapıyoruz. Bu işlerimiz bitsin Muhammed'in ailesine baş sağlığı dileyeceğim."

Acı haberi şehidin İzmir'in Buca ilçesi İnkılap Mahallesi'nde yaşayan ailesine ise askeri yetkililer verdi. Babası Mehmet Çubukçu, anne Yasemin Çubukçu ve kız kardeşi Ayşe Ceren Çubukçu gözyaşlarına boğuldu. Şehit teğmenin kız kardeşi, ağabeyinin Zeytin Dalı Harekâtı'na katıldığını kendilerinden gizlediğini söyledi. Şehidin memleketi Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

NATO KIŞLASINDAKİ ABD'Lİ SUBAYA TEPKİ

Şehit ailesinin Buca'daki evinin karşısında, NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yer aldığı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'nın duvarına asılan Türk bayraklarını ABD'li nöbetçi subayın indirtmek istediği iddiası ise büyük tepkiye neden oldu. Genelkurmay, söz konusu haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirtilerek, "Sabahın ilk saatlerinden itibaren bayraklar asılmış ve halen de asılı durumda bulunmaktadır" açıklaması yaptı. Kışla önünde akşam saatlerinde toplanan vatandaşlar olayı protesto ederken, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, "Biz şehit evinin önünde bayrak asarken bazı sıkıntılar olduğunu duyduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin 780 bin kilometrekaresinin her yerine bu anlı şanlı bayrağımızı asarız ve buna kimse müdahale edemez" dedi.