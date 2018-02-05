Peki milletten nasıl oy alacaksınız?

CHP
'nin
36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu
790 delegenin desteğiyle yeniden genel başkan seçilse de adaylığı için imza veren delegelerin bir bölümünün sandıkta aynı yönde oy kullanmaması liderliğini tartışmaya açtı. Mükerrer oy tartışmasının damgasını vurduğu kurultayın ardından CHP'de bir kez daha 'olağanüstü kurultay' tartışmaları başladı. Seçimde 447 oy alarak bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sallayan Muharrem İnce
ise tepkisini Twitter hesabından dile getirdi. İnce, paylaşımlarında şu soruları yöneltti: "Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar, imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız? Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye
'ye özgürlük getireceksiniz?" Kurultayın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) seçimi yapıldı. Kılıçdaroğlu listesine, ÖSO
'ya 'terörist' iftirası atan Öztürk Yılmaz
ile PKK
'nın Suriye
kolu PYD
'ye 'terör örgütü' diyemeyen Selin Sayek Böke'yi aldı. Görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi
'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi ile FETÖ
soruşturması kapsamında 15 Eylül'de gözaltına alınan avukatı Celal Çelik de listeye girdi. Bu arada 100'den fazla vatandaş, delege ve milletvekili, kurultayda dağıtılan döner ekmekli kumanyalardan zelirlendi. CHP ise salon dışında satış yapan dönercileri suçladı.