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Peki milletten nasıl oy alacaksınız?

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018
Peki milletten nasıl oy alacaks��nız?
'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal 790 delegenin desteğiyle yeniden genel başkan seçilse de adaylığı için imza veren delegelerin bir bölümünün sandıkta aynı yönde oy kullanmaması liderliğini tartışmaya açtı. Mükerrer oy tartışmasının damgasını vurduğu kurultayın ardından CHP'de bir kez daha 'olağanüstü kurultay' tartışmaları başladı. Seçimde 447 oy alarak bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sallayan ise tepkisini Twitter hesabından dile getirdi. İnce, paylaşımlarında şu soruları yöneltti: "Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar, imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız? Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi 'ye özgürlük getireceksiniz?" Kurultayın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) seçimi yapıldı. Kılıçdaroğlu listesine, 'ya 'terörist' iftirası atan ile 'nın kolu 'ye 'terör örgütü' diyemeyen Selin Sayek Böke'yi aldı. Görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı 'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi ile soruşturması kapsamında 15 Eylül'de gözaltına alınan avukatı Celal Çelik de listeye girdi. Bu arada 100'den fazla vatandaş, delege ve milletvekili, kurultayda dağıtılan döner ekmekli kumanyalardan zelirlendi. CHP ise salon dışında satış yapan dönercileri suçladı.
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Peki milletten nasıl oy alacaksınız?
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