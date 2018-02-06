15 Temmuz'da Orhanlı Gişeler'indeki olaylara ilişkin davada 66 sanık yargılanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri'nde meydana gelen olaylarla ilgili 66 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada müştekiler dinlenildi.



Müşteki Ayhan Aktaş 15 Temmuz'da Orhanlı Gişelerine vardığında, polis aracının arkasında yaralıların olduğunu gördüğünü ve vatandaşlara doğru ateş açıldığını söyledi.

AYAĞIMI KEMERLE BAĞLADIM

Vatandaşlara gelen ateşi kesmek için şirketlerine ait aracı yarım marş yaparak yola çektiğini ve otobüsten ayrıldığını ifade eden Aktaş, "Bir ara ateş kesildi. Vatandaşlar tekbir getirerek geliyordu. Ben de otobüsü olay yerinde çekmek ve yaralıları götürmek istedim. Bir silah patlaması duydum ve ayağımda acı hissettim. Sol ayağımdan yaralanmıştım . Ayağımı kemerle bağladım. Otobüsün arkasına bir yaralı aldım ve Sultanbeyli gişelere kadar devam ettim. Ayağım uyuştuğu için daha fazla gidemedim. Otobüsteki yaralıyı başka bir araca bindirdim. Ben de hastaneye gittim." dedi.

Müşteki Üzeyir Civan, TRT'deki sözde sıkıyönetim bildirisini gördükten sonra yerinde duramadığını, aile bireyleri olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru yola çıktıklarını söyledi.

"Sol kolumu kaybettim"

Aydınlı'ya geldiklerinde birçok vatandaşı yollarda gördüklerini aktaran Civan, silah sesleri duyduklarını ve bazı polislerin yaralandığını anlattı.

Yüksek bir yere çıkarak "Asker, polis kardeştir" sloganı attığını ifade eden Civan, " Bu sıra sol kolumdan yaralandım. Sol kolum sarkıyordu ve kopmak üzereydi. Motosikletli bir kardeşim beni götürmek istedi ama ben bu halde ona binemem dedim. Bir kardeşimizin de ayaklarından vurulduğunu fark ettim. Daha sonra hastaneye gittim ama sol kolumu kaybettim." diye konuştu.

KIZIMIN SICAK KANI AVUÇLARIMA DOLUYORDU

"Anne vuruldum, bacaklarımı hissetmiyorum"

15 Temmuz'da Kocaeli'de bulunan yazlıklarında kızı ve eşiyle olduklarını söyleyen müşteki Emine Tolun ise, "Köprünün kapatıldığı haberleri ve bildiri okunmasını gördük. Kızım Ayşenur Tolun 'Ben gidiyorum.' dedi. Babası 'Dur bakalım olayların ne olduğunu anlayalım.' dedi. Kızım ise 'Duramam baba, ben vatan için gidiyorum.' dedi. Ben de kızımla birlikte yola çıktım." ifadelerini kullandı.

Kızıyla gişelere geldiklerini aktaran Tolun, araçların yolu kapattığını ve vatandaşların üzerine ateş açıldığını belirtti.

Kızının kendisine bir anda "Anne vuruldum, bacaklarımı hissetmiyorum" dediğini aktaran anne Tolun, şu beyanlarda bulundu:

"Kızım Ayşenur, belinin üst tarafından vurulmuştu. Çok kan kaybediyordu. Kızımın sıcak kanı avuçlarıma doluyordu. Kızıma 'Allah' dememiz gerektiğini söylüyordum. Kızımla birlikte kelime-i şehadet getiriyorduk. Gençlerden birine aracın anahtarını verdim. O kasıklarından vurulduğu için aracı başka bir genç getirdi. Kızım 19 Temmuz'da ciddi bir omurga ameliyatı geçirdi. Belden aşağısında his kaybı var ve hareket edemiyor. Onu ayağa kaldırmak ve suçluların cezasını çekmesi için elimden geleni yapacağım. Darbe girişimine iştirak eden kişilere de hakkımı helal etmiyorum."

Tolun'un beyanlarını tamamlamasının ardından müşteki ifadeleri sona erdi.

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