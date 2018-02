4 avukat hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Can Dündar'ın Ankara'daki villasını, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması karşılığında fahiş fiyata satın aldıkları öne sürülen ve MİT tırlarının durdurulması davasının sanığı eski tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatı Sönmez Ahi ile Bekir Mustafa Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu şüpheliler Sönmez Ahi, Bekir Mustafa Yılmaz, Atilla Tarık Çilekçi ve firari sanık Faruk Öksüz'ün "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin haberlerin Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanması soruşturması sırasında yapılan bir telefon ihbarı üzerine yapılan incelemede, Can Dündar'ın Ankara Karakusunlar Mahallesi'nde bulunan villasını satışa çıkarmasına rağmen satamadığı, MİT tırlarının durdurulması ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan görüntülerden kısa bir süre sonra bu konutun tapu kayıtlarına göre 1 milyon 500 TL bedelle şüphelilerden avukat Bekir Mustafa Yılmaz'a satıldığı kaydedildi.







AYNI HUKUK BÜROSUNDA ÇALIŞIYORLARDI



Şüpheliler Bekir Mustafa Yılmaz ve Sönmez Ahi'nin aynı hukuk bürosunda çalıştıkları, Can Dündar'a ait villanın alımı konusunda birlikte hareket ettikleri kaydedilen iddianamede şüpheli avukat Sönmez Ahi'nin MİT TIR'larının durdurulması davası sanıklarından eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatı olduğu ve MİT'e ait tırların durdurulmasından sonraki süreçte sık telefon irtibatlarının bulunduğu da iddianamede yer aldı.

İddianamede Şüphelilerden Atilla Tarık Çilekçi'nin ise Sönmez Ahi'nin bacanağı olduğu, Çilekçi'nin FETÖ/ PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in yakınında bulunan kişiler arasında olduğu, ihbarlarda geçen FETÖ/PDY örgütü ile iltisaklı olduğu belirtilen Aydınlı Grup ile bağlantılarının bulunduğu ifade edildi.



Şüpheli avukat Atilla Tarık Çilekçi'nin açık kaynaklarda FETÖ örgüt lideri ile görüntülerinin bulunduğu aktarılan iddianamede, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer almadığını beyan etmesine rağmen örgüt üyelerine has Bylock programı kullandığı belirtildi. Çilekçi'nin ifadesinde Fetullah Gülen'in dini içerikli notlarının Bylock ile kendisine gönderildiğini beyan ettiği ifade edilen iddianamede, örgüt liderinin görüntülerini saklamaya devam etmesi ve ihbarlarda belirtildiği gibi kendisinin Ömer olarak tanındığını kabul etmesi dikkate alınarak atılı suçu işlediği belirtildi.

Sönmez Ahi ve Atilla Tarık Çilekçi...



ÖRGÜT EVLERİNDEN ARKADAŞ



MİT tırlarının durdurulmasında kilit rol oynayan eski tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatı İddianamede, şüpheli Sönmez Ahi hakkında yapılan ihbarda, şüphelinin Ankara'da ''abilik'' yaptığı ve Zekeriya Öz ile irtibatlı olduğu belirtilerek, şüpheli hakkında başka bir ihbar da ise Ankara'da bu dosyanın diğer şüphelisi Atilla Tarık Çilekçi'nin işlerini yürütmesi, FETÖ'ye iltisakı ile meslekten ihraç edilen eski hakim Kadir Kayan ile örgüt evlerinden arkadaş olduğu anlatıldı.



Yapılan araştırmada Sönmez Ahi'nin Bankasya'da hesabının bulunduğu, mali raporlara göre örgütle ilişkisi olduğundan bahisle haklarında işlem yapılan kişilerle, yurt dışı ''Gülenist'' kuruluş olarak bilinen kurumlara para gönderen kişilerle parasal ilişkisinin bulunduğu vurgulanan iddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ''FETÖ Çatı'' soruşturmasında ismi geçen Ahmet Can ile irtibatlı olduğu, bacanaklık ilişkisi bulunan şüpheli Atilla Tarık Çilekçi'nin İstanbul'da, kendisinin Ankara ilinde faaliyet göstererek koordineyi sağladığı anlatıldı.



MİT tırlarının durdurulması olayında kilit rol oynayan ve hakkında dava açılan eski tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatlığını da yapan şüpheli Sönmez Ahi'nin, Mit tırlarının durdurulması olayından kısa bir süre sonra, örgütün amacına ulaşması kapsamında MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntüleri Cumhuriyet Gazetesinde haber olarak yayınlayan Can Dündar'ın, yaptığı ilana rağmen uzun süre satamadığı gayrimenkulünü, resmi işlemlerde ortağı olan diğer şüpheli Bekir Mustafa Yılmaz'ın adı geçmesine ve ifadesinde hadiseyi sonradan öğrendiğini beyan etmesine rağmen, incelemeye takılan görüşmesini içeren tape kaydına göre Bekir Mustafa Yılmaz ile beraber aldığı belirtildi.

İşte Can Dündar'ın Ankara'daki villası



CAN DÜNDAR'IN VİLLASINI SATIN ALDI



Şüpheli Bekir Mustafa Yılmaz'ın yurt dışında Gülenist kuruluş olarak bilinen kuruluşlara para gönderen kişilerle parasal ilişkisinin bulunması, aramalarda ele geçirilen cep telefonunda Bylock tanıtıcı isminin bulunması ancak programlarda bulunmaması, buna göre programın silinmiş olabileceği, tespit edilemeyen bir hatla bylock kullanmış olabileceğinin değerlendirildiği, Ankara'daki çatı soruşturmasında ismi geçen bazı kişilerle irtibatlı olması, şüpheli Atilla Tarık Çilekçi ile irtibatlı olması ve Sönmez Ahi'nin de ortağı olduğu aktarıldı.

Yılmaz'ın da atılı suçu işlediği kaydedilen iddianamede, Can Dündar'ın uzun süre satamadığı gayrimenkulünü, resmi işlemlerde kendi adı geçmesine rağmen diğer şüpheli Sönmez Ahi ile beraber alarak örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldığı ve örgütün amacı doğrultusunda hareket ettiği vurgulandı.



Şüpheli Faruk Öksüz'ün ihbara göre örgüt içerisinde avukat abi olarak yer aldığı, sohbet ve toplantılara katılması, aramalarda ele geçirilen dijital materyallerde örgüt liderinin fotoğraf ve videolarının bulunması, diğer şüphelilerle irtibatlı olması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çatı soruşturmasında ismi geçen kişilerle irtibatlı olması, örgütle ilgisi bulunduğu değerlendirilen şirket ortağı olması, Bylock kullanıcısı olması dikkate alınarak atılı suçu işlediği ileri sürüldü.