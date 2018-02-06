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Cennette buluştular

Hakkâri’de yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Akgündüz’ün, 3 ay önce şehit olan arkadaşının mezarını ziyaret edip, “Cennette buluşuruz” dediği ortaya çıktı

HAYRETTİN YENEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018
Cennette buluştular
Hakkâri Çukurca'da teröristlerin üs bölgesine saldırısında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen ve önceki gün 'de son yolculuğuna uğurlanan 'ün, 3 ay önce şehit olan arkadaşının kabrini ziyaret ettiği ortaya çıktı. Şehidin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise şehit arkadaşına ithafen "Hakkını helal et can yoldaşım can kardeşim şehidim. Yerin şüphesiz ki cennet. İnşallah bir gün seninle orada buluşuruz" notunu düştüğü görüldü.

15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta boyunca yurt içinde sürdürülen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana sosyal medyadan terör propagandası yapanlara yönelik operasyonlarda ise 449 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Dün 'deki operasyonda da 5 sığınak ele geçirildi

Piyade Er Muhammed Osman Akgündüz, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmuştu. Şehit, önceki gün memleketinde 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlanmıştı.
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Cennette buluştular
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