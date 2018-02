Cennette buluştular

BUGÜN NELER OLDU

Hakkâri Çukurca'da teröristlerin üs bölgesine saldırısında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen ve önceki gün Niğde 'de son yolculuğuna uğurlanan Piyade Er Muhammed Osman Akgündüz 'ün, 3 ay önce şehit olan arkadaşının kabrini ziyaret ettiği ortaya çıktı. Şehidin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise şehit arkadaşına ithafen "Hakkını helal et can yoldaşım can kardeşim şehidim. Yerin şüphesiz ki cennet. İnşallah bir gün seninle orada buluşuruz" notunu düştüğü görüldü.İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta boyunca yurt içinde sürdürülen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana sosyal medyadan terör propagandası yapanlara yönelik operasyonlarda ise 449 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Dün Tunceli 'deki operasyonda da 5 sığınak ele geçirildiPiyade Er Muhammed Osman Akgündüz, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmuştu. Şehit, önceki gün memleketinde 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlanmıştı.