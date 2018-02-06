CHP daha da marjinalleşti

CHP
'nin 36. Olağan Kurultayı'nda seçilen 60 kişilik Parti Meclisi (PM) partinin değişmeyen yüzünü bir kez daha ortaya koydu. PM'de terör yanlıları, adı yolsuzluklara karışmış, dini ve manevi değerlere düşman isimler var.
Terör örgütlerini övdüğü halde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Canan Kaftancıoğlu'nu partiye ilk getiren ve PM'ye alan Kılıçdaroğlu, PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyemeyen Selin Sayek Böke, yolsuzlukla adı anılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi
'nin milletvekili eşi Gamze Akkuş İlgezdi, Musul'un eski başkonsolosu, küfürbaz Öztürk Yılmaz
ve ezan ve şehitler için tepki çeken tweetler atan Sera Kadıgil
gibi isimlere listesinde yer verdi. Sera KADIGİL
İsmini vermek istemeyen bir milletvekili, "Biz bu isimleri halka nasıl anlatacağız?" dedi. Vekil "İl başkanının terör seviciliğini, minare, penis, domuz eti paylaşımlarını halka nasıl anlatacağız? Bu paylaşımlardan utandım. Sera Kadıgil'in halkın değerlerine alenen küfür etmesi, aşağılaması büyük bir skandal. Herkes haddini bilecek. Hepimiz için kutsal ve asla tartışılmayacak şehitlik makamıyla dalga geçip, alay etmesinin izah edilebilir bir yanı yok. Utanıyorum" diye konuştu.
Kadıgil,
"Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine. Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim", "O ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık ne olur. Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah" ve "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim 'Şehitler ölmez vatan bölünmez'den tiksindiğim kadar" şeklindeki paylaşımlarıyla büyük tepki toplamıştı. 'MUTLU BİR AZINLIK PARTİYİ ELE GEÇİRDİ'
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için yarışan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, parti yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan İnce, "Mutlu bir azınlık partiyi ele geçirdi" dedi. Kurultayda tüzüğün ihlal edildiğini ve delegelerin parti yönetiminin baskısıyla imza verdiğini belirten İnce, baskı yaptığını ileri sürdüğü iki parti yöneticisinin ismini de verdi. Parti yönetimine tepkisini sürdüren İnce "CHP'yi mutlu bir azınlık ele geçirdi. 2014 kongresinden sonra sustuğum gibi susmayacağım" ifadesini kullandı. Kenan KIRAN
/ SABAH