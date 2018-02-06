Devlet Bahçeli: Türkiye geri adım atmaz

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Mersin programı dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. TSK'nın Afrin'den sonra Menbiç'e yönelik olası bir harekatı ile ilgili soru üzerine konuşan Bahçeli, Türk ordusunun Menbiç'e girmesinin bütün dengeleri bozup yeni bir denge kuracağını belirterek "O dengenin de esasları, sacayakları Suriye'nin toprak bütünlüğü, istikrarıdır" dedi. Bahçeli başarılı bir şekilde devam etmekte olan Zeytin Dalı Harekatı ve Afrin'den sonra olası bir Menbiç Harekatı'nı ise "Türkiye"nin almış olduğu kararlarla kat ettiği mesafelerden dönüş olmaz, geri adım olmaz. Bu kadar " sözleriyle değerlendirdi. Olaylı geçen CHP
Kurultayı'nın olağanüstü kongre talebi doğurabileceğini belirten Bahçeli "CHP tema olarak adalet ve cesareti kullanmıştı. Adalet yolda kaldı, cesaret kavgaya kadar gitti" diye konuştu.