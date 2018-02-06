Emine Erdoğan Vatikan'da kadın danışma konseyi üyeleri ile buluştu

Kardinal Ravasi başkanlığında, Vatikan Kültür Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya farklı kültür, din ve mesleklerden gelen konsey üyesi kadınlar katıldı. Toplantıda konsey üyeleri, Emine Erdoğan'a mülteciler başta olmak üzere Türkiye'nin gösterdiği insani duyarlılıklara dair takdirlerini ilettiler. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları kampanyadan dolayı tebrik ettiler.

Toplantıya ev sahipliği yapan Vatikan Kültür Bakanı Kardinal Ravasi, yaptığı konuşmada Türkiye'yi çok sevdiğini, yakından tanıdığını ifade etti ve kadınların kullandığı iletişim dilinin kendilerine önemli katkılar sağladığının altını çizdi. Farklılıklarla diyalogun önemine inandıklarını söyledi.

Emine Erdoğan ise, konsey üyelerini Türkiye'ye davet etti. Bu tür buluşmaların, kadın sorunlarınının yanısıra küresel sorunları da konuşmaya vesile olacağını söyledi.

Vatikan Kadın Danışma Konseyi Başkanı, Roma Lumsa Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Corrafi Consuelo ise, Emine Erdoğan ve delegasyonunu misafir etmekten büyük şeref duyduklarını belirterek, yeni bin yılın en önemli gündem belirleyicilerinden birisinin kadın odaklı girişimler olduğunu söyledi. Toplantıda Vatikan Müzeleri Çağdaş Sanat Koleksiyonları Direktörü Forti Micol, La Sapienza Üniversitesi'nde İlahiyat çalışmaları yapan Shahrazad Houshmand, COELMO Şirketi Başkan Yardımcısı Stefania Brancaccio, Ferroro Şirketi Türkiye İletişim Koordinatörü Yasemin Taşkın ve diğer üyeler söz alarak, ortaklıklar üzerinden geliştirilecek işbirliklerinin önemine değindiler.

Toplantıya, Türkiye heyetinden, Dışişleri Bakanı'nın eşi Hülya Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı'nın eşi Esra Albayrak, Milli Savunma Bakanı'nın eşi Hatice Canikli'nin yanısıra Cumhurbaşkanlığı Danışmanları, Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander ve ilgililer katıldı.

Toplantının sonunda Vatikan Kültür Bakanı Kardinal Ravasi, Emine Erdoğan'a ziyaretlerinin anısına bir belge takdim etti. Toplantı, fotoğraf çekimi ile son buldu.