Erzurum’a şehit ateşi düştü

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı'nda dün Kuri Tepe bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısında Piyade Teğmen Ahmet Aktepe (32) şehit oldu. Erzurum
lu bir çocuk babası şehit teğmenin acı haberi yetkililer tarafından ailesine verildi. Öte yandan İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya 30 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısında yaralanan DSİ mensubu Mahmut Pakyürek tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Saldırıda bir DSİ personeli de olay yerinde hayatını kaybetmişti.