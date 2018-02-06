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’a şehit ateşi düştü

Giriş Tarihi: 6.2.2018
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı'nda dün Kuri Tepe bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısında Piyade Teğmen Ahmet Aktepe (32) şehit oldu. lu bir çocuk babası şehit teğmenin acı haberi yetkililer tarafından ailesine verildi. Öte yandan İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya 30 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısında yaralanan DSİ mensubu Mahmut Pakyürek tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Saldırıda bir DSİ personeli de olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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Erzurum’a şehit ateşi düştü
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