Halı içinde uyuşturucu sevkiyatı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Erzurum-Erzincan kara yolundaki Ilıca Polis Kontrol Noktası'nda uygulama yapan ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagaj kısmında narkotik dedektör köpeği "Dük"ün desteğiyle gerçekleştirilen aramada, bir halının astar kısmına gizlenen 3 kilo 819 gram eroin bulundu.

Olaya ilişkin ekiplerce gözaltına alınan yolculardan S.M. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

Zanlının, Van'dan aldığı uyuşturucuyu Ankara'ya götürmek istediği ve yolda polise yakalanmamak için sık sık araç değiştirdiği belirtildi.