İşte ABD'nin teröristlere verdiği silahlar

Terör örgütlerine destekte sınır tanımayan ABD, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen terör örgütü PKK/PYD'ye tırlarla silah yardımı yaptı. DAEŞ'le mücadele bahanesiyle PKK/PYD'ye yardım yollayan ABD, teröristlerin ortaklığını da görmezden geliyor.



ABD, PKK/PYD'ye;



Kendi ürettiği silah sistemlerini, NATO ülkelerince üretilen silah ve silah sistemlerini, Rus/Sovyet yapımı silah ve silah sistemlerini, Eski Doğu Bloku ülkeleri yapımı silah ve silah sistemlerini veriyor.



İşte ABD'nin teröristlere gönderdiği o silahlar;.