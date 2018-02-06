Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İşte ABD'nin teröristlere verdiği silahlar

İşte 'nin teröristlere verdiği silahlar

Giriş Tarihi: 6.2.2018 21:04 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 21:59
İşte ABD'nin teröristlere verdiği silahlar

Terör örgütlerine destekte sınır tanımayan , Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen terör örgütü PKK/PYD'ye tırlarla silah yardımı yaptı. DAEŞ'le mücadele bahanesiyle PKK/PYD'ye yardım yollayan ABD, teröristlerin ortaklığını da görmezden geliyor.

ABD, PKK/PYD'ye;

Kendi ürettiği silah sistemlerini, NATO ülkelerince üretilen silah ve silah sistemlerini, Rus/Sovyet yapımı silah ve silah sistemlerini, Eski Doğu Bloku ülkeleri yapımı silah ve silah sistemlerini veriyor.

İşte ABD'nin teröristlere gönderdiği o silahlar;.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte ABD'nin teröristlere verdiği silahlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN