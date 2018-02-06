'Mithat Aynacı, 'Teslim olmayın, ateş edin' diyordu'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 22'si tutuklu 23 sanık ile taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

Tutuklu sanık eski uzman çavuş Özgür Akkaya, savunmasında, 15 Temmuz'da terör saldırısı ihbarı verildiğini, polise destek olmak amacıyla her askere 150 mermi dağıtıldığını ve Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) aracıyla kışladan çıktıklarını söyledi.

Vatan Caddesi'ne gidip emniyetten talimat alınacağının söylendiğini anlatan Akkaya, caddeye girişlerinde bir arabaya sürttüklerini ve bu sırada GZPT'yi otelin önüne çektiklerini, eski üsteğmen Bora Serhat Seçkin'in araç sürücüsüyle konuştuğunu ileri sürdü.

Eski Yarbay Osman Akkaya ve eski emniyet müdürü Mithat Aynacı ile iki astsubayın GZPT'ye bindiklerini aktaran Akkaya, "Yarbay Osman Akkaya, Bora Üsteğmen'e tekme atıp 'Çekil, emir komuta bende' deyip aracın üstüne çıktı ve 'Sıkıyönetim ilan edildi' dedi. Halk da bu duruma tepki göstererek 'Darbe mi yapıyorsunuz?' dedi. Darbe girişimi olduğunu o an anladım. Yarbay Osman Akkaya, 'Silahın ateşe hazır mı?' diye sordu. Ben de silahımın ateşe hazır olmadığını söyledim. 'Mühimmatı tak ve barikata doğru ateş et' dedi. Ben bu kanunsuz emre uymadım ve ateş etmedim. Silahımı bozdum." diye konuştu.

Mithat Aynacı'nın silahın çalıştırılması konusunda talimat vermeye çalıştığını dile getiren Akkaya, "Burada bölük komutanı var, sana ne oluyor?" diyerek uyarıda bulunduğunu iddia etti.

Halkın tepki göstererek eski Yarbay Osman Akkaya'yı aracın üstünden aldıklarına dikkat çeken sanık Özgür Akkaya, şöyle konuştu:

"Bora Üsteğmen havaya ateş ediyordu. Ben bu amaçla buraya gelmediğimizi ve teslim olacağımızı söyledim. Mithat Aynacı, 'Teslim olmayın, ateş edin, bizi linç edecekler, kimseye güvenmeyin.' diyordu."

"Darbeyi kim yaptı?" sorusuna Akkaya, "Türkiye Cumhuriyeti yüce adaleti bunu çözecektir diye düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

Tutuklu sanık eski yüzbaşı Serdar Değirmendere, 15 Temmuz'da tankla kışladan çıktıklarını, Vatan Caddesi'ne geldiklerini, insan kalabalığı olduğu için ne dendiğinin anlaşılmadığını öne sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarını tanklardaki diğer kişilerden duyduğunu ifade eden Değirmendere, "Başbakan'ın açıklamalarında küçük bir gruptan bahsediliyordu. Bizim bu küçük grubu engellemek için çıktığımızı düşündüm." ifadelerini kullandı.

Kışlaya geri dönerken ayarlama yapılmadığından dolayı tankın ticari bir taksinin arkasına zarar verdiğini anlatan sanık Değirmendere, o gece hatırladığı ilk ve tek zarar gören aracın bu araç olduğunu iddia etti.

Terörle mücadele kapsamında, polisin ve vatandaşın yardımına koşmak için Vatan Caddesi'ne gittiğini ileri süren Değirmendere, kendisi gibi askerlerden dolayı darbe girişiminin sekteye uğradığını savundu.

Eski yarbay Fatih Sönmez'in kışlada kendisine, "tankın insanları ezmiş olabileceğini" söylediğini iddia eden Değirmendere, kendisinin ise buna karşılık "Yapmayın, nasıl olmuş bu?" dediğini ileri sürdü.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi.