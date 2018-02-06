Son dakika: Rusya'dan flaş açıklama: İdlib'de ölen Rus pilotun naaşı Türkiye'nin yardımıyla Rusya'ya ulaştırıldı

Suriye'de düşürülen Rus savaş uçağının pilotunun cenazesi Türkiye'nin yardımlarıyla Rusya'ya getirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de düşürülen Rus Su-25 savaş uçağının pilotu Filip Romanov'un cenazesinin Rusya'ya getirildiği belirtildi.

Rus pilotun cenazesinin, Türkiye'nin yardımlarıyla Rusya'ya getirildiğinin kaydedildiği açıklamada, Romanov'un 8 Şubat'ta Rusya'nın Voronej kentinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Son bir haftadır Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik düzenlediği hava saldırılarında hastaneler, camiler, yerleşim yerleri ve mülteci kampları hedef alındı, söz konusu saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti.

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