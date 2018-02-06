Şehit polisin ismi kütüphaneye verildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Köyceğiz ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde yaptırılan Z-Kütüphane açıldı.

Açılışta konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, açılışı yapılan Z-Kütüphane'de zeka oyunları, okuma ve dinleme materyallerinin bir arada bulunduğu söyledi.

Kütüphanede gençlerin sosyal, kültürel gelişimlerine katkıda bulunarak, topluma faydalı bireyler olmalarının hedeflendiğini belirten Civelek, "Burada öğrencilerimiz bilgi, birikim ve becerilerini geliştirecekler, derinleştirecekler. Aynı zamanda Z-Kütüphane, okuma alışkanlığı kazandırarak öğrencilerimizin okumaya ilgilerini artıracaktır. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize Z-Kütüphane'de verimli, başarılı aynı zamanda da zeka oyunları oynanabileceği için keyifli bir zaman geçirmelerini diliyorum. Kütüphanede şehit polis Sefa Altınsoy'un isminin yaşatılması önemli." diye konuştu.

Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da 81 ilde proje kapsamında kurulan kütüphanelere şehitlerin adlarının verildiğini, 28 Eylül 2016'da şehit düşen Özel Harekat polisi Sefa Altınsoy'un adının burada yaşatılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Civelek, şehidin annesi Fatma ve babası Faruk Altınsoy ile protokol üyeleri, kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Civelek, daha sonra kütüphaneyi gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.