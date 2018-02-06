Son Dakika Haberi: ABD'den Türkiye'ye art arda iki kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster Türkiye'yi ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tillerson ve McMaster'ın gelecek günlerde Türkiye'de muhataplarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

Kaynaklar, iki ülke yetkililerinin Tillerson ve McMaster'ın Türkiye ziyaretleri üzerinde çalıştığını bildirdi.

Tillerson'ın büyük ihtimalle gelecek hafta ortasında, McMaster'ın ise hafta sonu Türkiye'de olması bekleniyor.

Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.

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