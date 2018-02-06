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Son Dakika Haberi: 'den 'ye art arda iki kritik ziyaret

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Tillerson gelecek hafta, Ulusal Güvenlik Danışmanı ise hafta sonu 'ye geliyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 16:42 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 18:48
Son Dakika Haberi: ABD'den Türkiye'ye art arda iki kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. 'yi ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tillerson ve McMaster'ın gelecek günlerde Türkiye'de muhataplarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

Kaynaklar, iki ülke yetkililerinin Tillerson ve McMaster'ın Türkiye ziyaretleri üzerinde çalıştığını bildirdi.

Tillerson'ın büyük ihtimalle gelecek hafta ortasında, McMaster'ın ise hafta sonu Türkiye'de olması bekleniyor.

Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.

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Son Dakika Haberi: ABD'den Türkiye'ye art arda iki kritik ziyaret
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