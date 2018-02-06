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Son Dakika Haberi: Erdoğan'dan şehit olan asker ve sivil personelin ailesine

Son dakika haberi... Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı esnasında şehit olan askerlerle sivil personelin ailesine gönderdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 11:57
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan asker ve sivil personelin ailesine taziye telgrafı

, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler ile sivil personelin ailelerine gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, harekat sırasında şehit olan askerler Uzman Çavuşlar Ali Yılmaz, Bekir Evren, Muhammed Cihangir Çubukçu, Ufuk Aktağ, Uzman Onbaşlar Fırat Karaca ve Halil İbrahim Aygül ile sözleşmeli er Nurullah Seçen'in ailesine taziye telgrafı göndererek başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Suriye'den atılan roketin Kilis'e düşmesi sonucu hudut bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın ailesine ve Zeytin Dalı Harekatı esnasında şehit olan Uzman Çavuşlar Fevzi Gürsu, Selim Vurdal, Şahin Kaya, Teğmen Ahmet Aktepe ile DSİ personeli Mahmut Pakyürek'in ailelerine de taziye telgrafı gönderdi.

Erdoğan, Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er Muhammed Osman Akagündüz'ün ailesine de başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.

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Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan asker ve sivil personelin ailesine taziye telgrafı
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