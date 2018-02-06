Son Dakika Haberi: Terör örgütü yandaşları Avrupa'yı terörize etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından terör örgütü PYD/PKK yandaşları Avrupa'yı terörize etti.

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AVRUPA'NIN FARKLI KENDLERİNDE 20 SALDIRI DÜZENLENDİ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı tarihten itibaren terör örgütü destekçileri, Avrupa'nın farklı kentlerinde 20 saldırı gerçekleştirdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından Avrupa çapında gösteri çağrısında bulunan PYD/PKK yandaşları, kıtanın farklı kentlerinde gösteriler düzenledi.

Türk toplumu üyeleri ile dernek ve camilere saldırı için fırsata çevirdikleri gösterilerde, yandaşlar PKK ve YPG paçavralarının yanı sıra terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan fotoğraflarını taşıdı.



(Almanya'nın Salzgitter-Lebenstedt şehrinde gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları bir Türk vatandaşının aracına sopalarla saldırdı.)

İLK SALDIRI

Harekat başladıktan sonra ilk saldırı Almanya'da 21 Ocak gecesi Kassel'deki Sultan Alparslan Camisi'ne düzenlendi. Aynı gün Almanya'nın Minden ve Leipzig kentlerinde iki camiye saldıran terör örgütü PYD/PKK yandaşları, cami derneğinin duvarlarını kırdı ve duvarlara "PKK", "YPG", "Afrin" ve "intikam" yazıları yazdı.

Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda 22 Ocak'ta izinsiz gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Türk yolculara saldırdı.



(Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Aachen kentinde, PYD/PKK yandaşları sabah namazı sırasında bir camiye saldırı düzenledi. Saldırıda, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Aachen Camisi'nin kapısının camları kırıldı, tabelası sökülmeye çalışıldı ve kağıda yazılan notlar caminin camlarına yapıştırıldı.)

Yanlarında getirdikleri sopalarla saldırıları gerçekleştiren terör örgütü yandaşları, 2 Türk yolcunun yaralanmasına neden oldu. Almanya polisi saldırıyı sonlandırmak için biber gazı kullandı.

Aynı gün Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Geylani Hizmet Vakfına bağlı cami de saldırıya uğradı. Caminin camlarını kıran PYD/PKK yandaşları, caminin duvarlarına da "Apo", "Gençlik PKK" gibi terör örgütüyle bağlantılı yazılar yazdı.

METRO İSTASYONUNU İŞGAL ETTİLER

Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Ocak'ta ABD Büyükelçiliği önünde gösteri yapmak isteyen terör örgütü yandaşlarına polis izin vermeyince, saldırganlar Strasbourg-Saint-Denis metro istasyonunu işgal etti.

Öte yandan aynı gün Almanya'nın Frankfurt kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne sabaha karşı saldırı düzenleyen PKK yandaşları, cami kapısına tehdit mesajı yazdı.



(Almanya'nın Hannover bölgesi Halle Saale kentinde Diyanet işleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesinde hizmet veren caminin duvarlarına PKK/YPG sempatizanları tarafından yazılar yazıldı.)

Terör örgütü yandaşları 25 Ocak'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de boy gösterdi. Dublin'deki Türk Büyükelçiliğine yaklaşık 40 kişilik terör örgütü yandaşı saldırı girişiminde bulundu. Büyükelçilik bahçesine giren bazı örgüt yandaşları, elçilik koruma görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Aynı gün Almanya'nın Hannover kentinde terör örgütü PYD/PKK yandaşları yine DİTİB'e bağlı Stade-Bützfleth Ulu Cami'ye saldırı düzenledi. Caminin ve camiye ait gençlik lokalinin camlarını kıran saldırganlar, caminin duvarına da tehdit mesajları yazdı.

TAKSİCİLERİ DARBETTİLER

Terör örgütü yandaşları 27 Ocak'ta Hollanda'nın Lahey kentindeki Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneğini hedef aldı. Yüzleri maskeli dört kişi, derneğin ön ve yan cephesindeki camlara zarar verdi. Aynı gün başkent Amsterdam'da gösteri yapan PYD/PKK yandaşları, iki Türk taksiciyi darbetti ve bir Türk gazeteciye saldırdı.

İsveç'te de aktif olan PYD/PKK yandaşları, 28 Ocak'ta Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsveç Teşkilatının başkent Stockholm'deki binasına saldırdı.

Teşkilatta Zeytin Dalı Harekatı için "Fetih duası" programı gerçekleştirilmeden önce binaya saldıran yandaşlar, binanın duvarına "Afrin", "Apo", "PYD", ''YPG" ve "PKK" gibi terör örgütüyle bağlantılı yazılar yazdı.

Fransa'nın Bordeaux şehrinde 29 Ocak'ta İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı camiyi hedef alan terör örgütü yandaşları, cami duvarına "Tekrar geleceğiz" şeklinde tehdit mesajı yazdı.

Aynı gün kimliği belirsiz kişiler İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğunun servis aracına kundaklama girişiminde bulundu. İsviçre'de oldukça aktif olan PYD/PKK yandaşlarının saldırıyı yapmış olabileceği düşünülüyor.

Terör örgütü yandaşları 31 Ocak'ta tekrar Almanya'da bir camiyi hedef aldı. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Aachen kentinde, sabah namazı sırasında bir camiye saldırı düzenleyen saldırganlar, caminin kapısının camlarını kırarken, tabelasını sökmeye çalıştı ve camlara notlar yapıştırdı.

Şubat ayının ilk günü ise PYD/PKK yandaşları Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tren istasyonunu işgal etti. Yandaşlar pankart ve terör örgütü paçavraları ile izinsiz gösteri yaptı.

ÇOCUKLU ARACA SALDIRDILAR

Almanya'nın Salzgitter-Lebenstedt şehrinde 2 Şubat'ta gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları da bir Türk vatandaşının aracına sopalarla saldırdı. Küçük çocukların da bulunduğu araçta ciddi hasar meydana geldi.

Aynı gün Hollanda'nın Lahey kentinde inşası süren Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ahi Evran Camisi'ne kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

Camiye ait panodaki Türk bayrağının üzerine çarpı ve gamalı haç işareti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadeler yazıldı.

Rotterdam'da ise çarşı merkezinde, pankart ve terör örgütü paçavraları ile gösteri yapan PYD/PKK yandaşları, çarşıdaki Türklere saldırdı.

Son olarak dün Almanya'nın Hannover bölgesinde terör örgütü yandaşları bir camiye daha saldırı düzenledi.

DİTİB Hannover bölgesine bağlı Halle Saale Camisi'nin duvarlarına yabancı ve İslam düşmanlığı içeren mesajlar yazan saldırganlar, bir gün önce de Cami Derneği Başkanı Ali Tetik'in evini hedef aldı.

PKK'yı terör örgütü ilan eden Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde zaman zaman gösteriler izinsiz olduğu veya terör örgütü paçavraları taşındığı için yasaklansa da güvenlik güçleri tarafından kapsamlı gözaltıların olmaması dikkati çekiyor.

Bu çerçevede güvenlik güçlerinin terör örgütü yandaşlarına yönelik nispeten müsamahalı tavırları, gelecek dönemde Avrupa genelinde güvenlik endişesine neden oluyor.