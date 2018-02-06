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Son nefesimize kadar buradayız

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018
Son nefesimize kadar buradayız
Başbakan 'ın Reyhanlı'ya yaptığı ziyaretin bölgeye büyük bir moral verdiğini belirten muhtar Yahya Bahadırlı, "Yalnız olmadığımızı gördük" dedi. Başbakan Yıldırım, teröristlerce Afrin'den atılan üç roketin düştüğü 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahallenin 20 yıllık muhtarı Yahya Bahadırlı (52) ve esnaf evlerine ve iş yerlerine ay-yıldızlı bayraklar astı. Vatandaşlar "Başbakanımız'ın ziyareti tüm Reyhanlı'ya moral oldu. Reyhanlı insanına iyi geldi. Mehmetçiğe desteğimiz tam. Son nefesimize kadar buradayız" diye konuştu.

'KORKMAYIZ VE KAÇMAYACAĞIZ'
Aynı zamanda bir şehit ağabeyi olan muhtar Bahadırlı, kardeşi Habil Bahadırlı'nın Cizre'de 1993'te roketli saldırıda şehit olduğunu söyledi. Bahadırlı, "Bugün ben de kardeşimle aynı mertebeye ulaşmaya hazırım. Burada mutsuz olan, tedirgin olan kimse yok. Kimsenin korkusu da yok. Herkes sokaklarda. Korkusuzca dolaşıyor ve yaşamımıza devam ediyoruz. Allah'a çok şükür. Mahalle olarak korkmuyoruz. Zeytin Dalı başladığından bu zamana kadar 'ya 20'ye yakın bomba düştü. Onların bombaları ve roketleri bizleri tedirgin etmez. Yağmur gibi roket yağdırsalar da korkmayız ve kaçmayız" ifadelerini kullandı. Sibel Manga adlı vatandaş da "Anlık şok yaşadık fakat korkmuyoruz" dedi.

'ÇİFTE KURBAN KESECEĞİM'
Mehmetçik için sınırın sıfır noktasında kurban kesen 'Yörük Teyze' Döndü Deveci "Kınalı kuzularıma dönüşte de çifte kurban keseceğim" dedi.

'O KORKAKLAR GİBİ İNDE SAKLANMIYORUZ'
Reyhanlı'ya atılan roketler yüzünden yaralanan gazi Abdülkerim Göçer "Bizi onların bombaları yıldırmaz, korkmuyoruz. Biz onlar gibi inlerde saklanmıyoruz" dedi.
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