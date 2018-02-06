Başbakan Binali Yıldırım
'ın
Reyhanlı'ya yaptığı ziyaretin
bölgeye büyük bir
moral verdiğini belirten
muhtar Yahya Bahadırlı,
"Yalnız olmadığımızı gördük"
dedi.
Başbakan
Yıldırım, teröristlerce
Afrin'den atılan
üç roketin düştüğü Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Cumhuriyet
Mahallesi'ni ziyaret etti.
Mahallenin 20 yıllık
muhtarı Yahya Bahadırlı
(52) ve esnaf evlerine ve iş yerlerine
ay-yıldızlı bayraklar
astı. Vatandaşlar
"Başbakanımız'ın
ziyareti tüm Reyhanlı'ya moral oldu.
Reyhanlı insanına iyi geldi. Mehmetçiğe
desteğimiz tam. Son nefesimize kadar
buradayız" diye konuştu. 'KORKMAYIZ VE KAÇMAYACAĞIZ'
Aynı zamanda bir şehit ağabeyi olan muhtar Bahadırlı, kardeşi Habil Bahadırlı'nın Cizre'de 1993'te roketli saldırıda şehit olduğunu söyledi. Bahadırlı, "Bugün ben de kardeşimle aynı mertebeye ulaşmaya hazırım. Burada mutsuz olan, tedirgin olan kimse yok. Kimsenin korkusu da yok. Herkes sokaklarda. Korkusuzca dolaşıyor ve yaşamımıza devam ediyoruz. Allah'a çok şükür. Mahalle olarak korkmuyoruz. Zeytin Dalı başladığından bu zamana kadar Hatay Reyhanlı
'ya 20'ye yakın bomba düştü. Onların bombaları ve roketleri bizleri tedirgin etmez. Yağmur gibi roket yağdırsalar da korkmayız ve kaçmayız" ifadelerini kullandı. Sibel Manga adlı vatandaş da "Anlık şok yaşadık fakat korkmuyoruz" dedi. 'ÇİFTE KURBAN KESECEĞİM'
Mehmetçik için sınırın sıfır noktasında kurban kesen 'Yörük Teyze' Döndü Deveci "Kınalı kuzularıma dönüşte de çifte kurban keseceğim" dedi. 'O KORKAKLAR GİBİ İNDE SAKLANMIYORUZ'
Reyhanlı'ya atılan roketler yüzünden yaralanan gazi Abdülkerim Göçer "Bizi onların bombaları yıldırmaz, korkmuyoruz. Biz onlar gibi inlerde saklanmıyoruz" dedi.