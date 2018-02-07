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şehidi uğurlandı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018
DSİ şehidi uğurlandı
Bölgede yol açma ve üs oluşturma çalışmalarına katılmak için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden İdlib bölgesine gönderilen askeri konvoya, teröristlerin yaptığı saldırıda yaralanan ve dün yaşamını yitiren dozer operatörü Mahmut Pakyürek toprağa verildi. Pakyürek'in ölüm haberini sosyal medyadan duyuran Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katıldığı cenazede, şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 4 çocuk babası Akyürek Pakyürek (57), memleketi Adana'nın İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi.
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DSİ şehidi uğurlandı
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