Gerekirse en ön safta Afrin’e giderim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
partisinin grup toplantısında konuştu. Terör örgütü YPG'yi hedef alan Zeytin Dalı Harekâtı'na değinen Bahçeli, harekâta dil uzatan Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) tepki gösterdi.
Birliği, PKK/PYD'nin paravan örgütü olarak niteleyen Bahçeli, "Tabipler Birliği Türk düşmanıdır, hekimlerin utancı, hekimliğin yüz karasıdır.
Derhal hakkında hukuki düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır" dedi. Afrin
operasyonuna katılan askerlerin yaptığı bozkurt işaretinin birilerinin uykusunu kaçırdığına dikkat çeken Bahçeli, "Eğer, yeri gelirse ben de bir bozkurt gibi, en ön safta Afrin'e gider, gerekirse, ihtiyaç hasıl olursa bu vatana, bu millete taşıdığım canı seve seve feda ve hediye ederim. Bu da millete bir 'Devlet' sözüdür" ifadelerini kullandı.