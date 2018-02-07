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’da terör u: Çok sayıda gözaltı var

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’un çeşitli ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 06:01 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 06:02
İstanbul’da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan operasyonla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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İstanbul’da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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