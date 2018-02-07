Kahramanlara dualarla veda

ERZURUM:
Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Teğmen Ahmet Aktepe, tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Aktepe, evli ve 3 yaşında Esra Aysima adlı bir kız çocuk babasıydı. Babasını 25 yıl önce kaybeden ve 4 kız kardeşi bulunan Aktepe, ailesinin tek erkek çocuğuydu.
Şehit teğmenin acı haberini Tekirdağ'da alan öğretmen eşi Işıl Aktepe (30) gözyaşlarına boğulurken, çalıştığı okula Türk bayrağı asıldı. Aktepe'nin cenazesi, Narmanlı Camisi'nde ikindi namazının ardından, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın ve 2 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. NEVŞEHİR:
Şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya (28) 1 yıl önce evlenmişti. 10 gün önce de Afra adını verdiği kızı dünyaya gelmişti. Bolu Komando Tugayı'nda görev yapan ve 3 gün önce kızını görüp operasyona katılan Kaya'nın şehit olduğu haberini alan Nevşehir
'in Gülşehir ilçesindeki babası Ramazan Kaya ve eşi Rabia Kaya gözyaşlarına boğuldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da şehidin babası Ramazan Kaya'yı telefonla arayarak baş sağlığı diledi. Şehit Kaya, ikindi namazının ardından Kurşunlu Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Şehitten geriye ise sosyal medya hesabından paylaştığı, "Kaderin üstünde bir kader vardır. Oyunları bozan her şeyden büyük olan Allah vardır. Bu vatan bu millete canım feda olsun" ifadeleri kaldı. İDLİB'DE DE BİR ŞEHİT
: Öte yandan İdlib'deki gözlem noktasına yapılan saldırıda da bir asker şehit oldu. TSK'dan yapılan açıklamada, 6 numaralı gözlem noktasındaki askerlere, önceki gün terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen roket ve havan saldırısı sonucunda bir askerin şehit olduğu, 5 asker ve bir sivilin de yaralandığı belirtildi.