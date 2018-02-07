"Mahrem imam" para trafiğini anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve cezaevi yapılanmasına ilişkin 35 "mahrem imamın" yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık M.G, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ifade etti.

Dini hassasiyetleri nedeniyle "cemaat" olarak legal faaliyetleri sürdürdüğü dönemlerde örgütte yer aldığını belirten M.G, 15 Temmuz darbe girişimine kadar bu durumun sürdüğünü kaydetti.

M.G, örgütte bulunduğu dönemlerde uzun süre "sohbet ağabeyliği" yaptığını, daha sonra "Halit" isimli "cemaat ağabeyi"nin direktifiyle örgütün sözde "Batı Karadeniz dar bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi" arasındaki para trafiğini sağlamaya başladığını ifade etti.

Emniyet müdürlerinin mahrem sorumlusu yakalandı

Doğu Anadolu'daki adliye ve cezaevlerinin çalışanı FETÖ mensuplarından himmet adı altından toplanan paraları "Turan" isimli mahrem imama götürdüğünü anlatan M.G, "Bu bölgedeki adliye ve ceza infaz kurumlarındaki örgüt mensuplarından toplanan paraları Barış ve Salih isimli örgüt yöneticilerinden Ankara'ya giderek alıyordum. Her ay zarf içinde aldığı bu para miktarı 5 bin ile 40 bin arasında değişiyordu. Kimi zaman Ankara'ya da para taşıdığım oluyordu." ifadelerini kullandı.

Mahrem imam Halit'in talimatıyla örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığını anlatan M.G, söz konusu program üzerinde yaptıkları yazışmaların hepsini kabul ettiğini söyledi.

"BYLOCK'TA KRİTİK KONULAR KONUŞULMAZDI"

Örgütün sözde Manisa adliye çalışanları sorumlusu mahrem imam A.Ç. de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini dile getirdi.

Tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildiğini anlatan A.Ç, devletin yanında yer aldığını göstermek için hiçbir etki altında kalmadan örgüte dair bildiklerini 30 sayfalık bir dilekçede anlattığını ifade etti.

ByLock programını iki telefon hattında da kullandığını kabul eden A.Ç, "Bu program üzerinden örgüte bağlılığı arttırmak, dağılmayı önlemek için mesajlar gönderilirdi. Kritik konuların ele alınacağı zaman ByLock kullanılmazdı." bilgisini paylaştı. Sanık A.Ç yargılama sonunda beraatini talep etti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.