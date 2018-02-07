Menbiç’te insanlar ayaklanma halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vatikan ve Roma temaslarının ardından, gezisini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı:

(Tankımızı vuran silahın menşei) İncelemeler devam ediyor. ABD bahsettiğiniz iddiayı reddediyor.

(YPG'nin, Esad'la işbirliği yaptığı, bunun Rusya'nın bakışını değiştirebileceği iddiaları) YPG bir maymuncuk gibi. Herkes kullanabilir. Türkiye'nin maymuncuğa ya da maşaya ihtiyacı yok. Rusya'nın ve İran'ın bu tür bir hareketi benimseyeceklerine ihtimal vermek istemiyorum.

(Menbiç konusunda ABD ile görüşmeler) Menbiç yeni bir olay değil. Maalesef Obama bu hususta bize yalan söyledi. Şu an Trump yönetimi de maalesef aynı istikamette ilerliyor. Trump "Fırat'ın doğusuna gidecekler" demişti. Menbiç'in gerçek sahibinin Araplar olduğunu kabul etmişti. Şu anda Menbiç'in içinde bir hareketlilik var. Oradaki insanlar, aşiretler adeta bir ayaklanma halinde. Menbiç er ya da geç gerçek sahiplerini bulacak. Bizdeki mülteciler arasındaki Menbiçliler "Evlerimize dönelim" diyor.

İTTİFAKTA SAYI SINIRI YOK



İttifak modeli içinde yer alacak siyasi partilerin logolarının nasıl olcağı müzakere ediliyor. İsmi, "Milli mutabakat" ya da "Cumhur ittifakı" olabilir. Partilerin logoları, en tepesinde de ana logo olabilir. İttifaka girecek parti sayısında sınırlama söz konusu değil.

("CHP PM'ye seçilen tartışmalı isimleri Kemal beyin delegeleri seçti" ifadesi üzerine) Halk seçmedi. Bizim onlarla bir işimiz yok.

SOÇİ'NİN EN BÜYÜK AÇIĞI



(Soçi'de yaşananlar) Soçi'yle ilgili sıkıntılar yaşandı. Örneğin o terörist adamın (Mihraç Ural) oraya gitmiş olması. Sayın Putin'e söylediğimde, "Haberim yok" dedi. Sahte kimlikle giriş yapmış. "Madem o şekilde girmiş, elinizdeyse bize iade edin" dedik. Kendisinin bizim 50'nin üzerinde insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir terör eyleminin faili olduğunu, aranmakta olduğunu belirttik. Böyle bir teröristin her ne surette olursa olsun görüşmecilerin arasına sızabilmesi, Soçi'nin en büyük açığı olmuştur.

PAPA FRANCİS KARARLI



(Kudüs meselesi) Papa bu hususta ilk günkü kadar kararlı. ABD'nin attığı adımın yanlış olduğunu, Kudüs'ün statütüsünün korunması gerektiğini söylüyor. "Siz, 1 milyar 200 milyonluk Katolik dünyasının ruhani liderisiniz, ben de 1 milyar 700 milyonluk İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanıyım. Beraber çalışalım. Vereceğiniz mesajlar önemli" dedim.