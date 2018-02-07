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O hainlere şafak baskını

Giriş Tarihi: 7.2.2018
O hainlere şafak baskını
Terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan işbirlikçilere yönelik operasyonlar sürüyor.
Operasyonlar kapsamında terör örgütü /'yi öven paylaşımlar yaptığı belirlenen 10 kişi Konya'da şafak operasyonuyla yakalandı.
Şüphelilerden A.Y.'nin 21 Ocak'ta teröristlerin Afrin'deki mevzileri hava harekâtıyla vurulurken, sosyal medya hesabından terör örgütünün 4 tankı imha ettiği yönünde gerçek olmayan paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Ağrı'da yürütülen operasyonda ise 'li İl Genel Meclisi üyesi D.K. ve K.G. ile Z.T. tutuklandı.
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O hainlere şafak baskını
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