O hainlere şafak baskını

Terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan işbirlikçilere yönelik operasyonlar sürüyor.
Operasyonlar kapsamında terör örgütü PYD
/YPG
'yi öven paylaşımlar yaptığı belirlenen 10 kişi Konya'da şafak operasyonuyla yakalandı.
Şüphelilerden A.Y.'nin 21 Ocak'ta teröristlerin Afrin'deki mevzileri hava harekâtıyla vurulurken, sosyal medya hesabından terör örgütünün 4 tankı imha ettiği yönünde gerçek olmayan paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Ağrı'da yürütülen operasyonda ise HDP
'li İl Genel Meclisi üyesi D.K. ve K.G. ile Z.T. tutuklandı.