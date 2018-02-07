Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Okulda kazan faciası: 1 ölü

Okulda kazan faciası: 1 ölü

Giriş Tarihi: 7.2.2018
Okulda kazan faciası: 1 ölü

'in Gaziemir ilçesinde bir okulun kazan dairesinde yaşanan patlamada ağır yaralanan , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gaziemir ilçesinde Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde ilk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle, halk eğitim merkezinin düzenlediği giyim kursuna katılan öğrencilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kursiyer Öznur Güzelocak, Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Güzelocak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güzelocak'ın yakınları hastanede büyük üzüntü yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Okulda kazan faciası: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN