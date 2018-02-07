Okulda kazan faciası: 1 ölü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir okulun kazan dairesinde yaşanan patlamada ağır yaralanan Öznur Güzelocak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gaziemir ilçesinde Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde ilk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle, halk eğitim merkezinin düzenlediği giyim kursuna katılan öğrencilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kursiyer Öznur Güzelocak, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Güzelocak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güzelocak'ın yakınları hastanede büyük üzüntü yaşadı.

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