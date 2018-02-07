Rüşvetçi meslektaşlarına acımadılar

Çekilmemesi gereken araçları çektirdikleri ve bu işlerden menfaat temin ettikleri ortaya çıkan aralarında emniyet müdürü ve polis memurlarının da bulunduğu 16 şüpheliye operasyon düzenlendi.

ÇEKİLMEMESİ GEREKEN ARAÇLARI ÇEKTİLER

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen operasyonda, şüphelilerin otoparklarla işbirliği içerisinde usulsüz araç çekme işlemleri yaptıkları ve bu işlerden menfaat temin ettikleri otoparklarla araç başı anlaştıkları öğrenildi. Şüphelilerin, çekilen araçların bir kısmının trafiği aksatmadığı halde bu işlemleri yaptığı ve vatandaşları mağdur ettiği belirlendi.

ARALARINDA EMNİYET MÜDÜRLERİ DE VAR

Operasyon kapsamında biri 3. Sınıf Emniyet Müdürü olmak üzere aralarında polis memurları ve otopark işletmecilerinin de bulunduğu 16 kişi emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.