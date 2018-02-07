Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 22'si tutuklu 23 sanık ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

MESAJLARI REDDETTİ

Savunmasını yapan tutuklu sanık Yarbay Osman Akkaya 15 Temmuz gecesi ByLock'tan gönderdiği mesajları pişkince reddetti. FETÖ ile irtibatının olmadığını, ByLock kullanmadığını öne süren Akkaya, "Yurtta Sulh Biziz" isimli WhatsApp grubuna gönderdiği "Vatan'a giremiyoruz, hava desteğine ihtiyacımız var" ve "İl Emniyet'e ateş etmeyi planlıyorum" şeklindeki mesajları kabul etmedi. Akkaya, "15 Temmuz'da kandırılmış biri olarak olayların ortasında kaldım. Mutlak itaat kültürünün bedelini ödüyorum" diye konuştu. Terör tehdidi nedeniyle kışladan çıktıklarını, darbeden haberi olmadığını belirten Akkaya'nın "Darbeci olsam personele niyetimi söylerim ki, başarılı olsun" sözleri üzerine ise müşteki Recep Çelik büyük tepki gösterdi. Söz alan Çelik, "Tankta ilk sizin yanınıza geldim. 'Bu bir darbe girişimi' dedim. Yalvardım. 'İn aşağı vururum' dedin. Orada şehit olanların sebebi sensin. Niye bunları söylemiyorsun? Görüntüler var" dedi.

'FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ BENİM'

?Sanıklardan Mithat Aynacı'nın avukatı Şaban Yağız da "Basına yansıyan fotoğraftaki o tankın üzerindeki kişi kim?" diye sordu. Akkaya darbe girişimi gecesi tankın üzerindeki üniformalı kişinin kendisi olduğunu, ancak sanıklardan Mithat Aynacı olduğu şeklinde haberler yapıldığını iddia etti. Tüm şüpheliler hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

52 ESKİ POLİS TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 52 eski polis dün mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 52'si tutuklanırken, 49 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, 25 Ocak'ta, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen eski 129 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı vermiş, Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 101 kişi yakalanmıştı.