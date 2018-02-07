Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincanlı Şeyda'yı duygulandırdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Konuşması sırasında, ailesinde şehitler bulunan Şeyda Özdem'in Bahçelievler İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinde yarbay rütbeli askeri üniformayla çıktığı sahnede, 'Şehit Er'den anneye mektup' adlı şiirini okuyan Erdoğan, salonda duygu dolu anlara yaşattı. Erdoğan, bu şiiri Erzincanlı olan Başbakan Binali Yıldırım'ın iyi dinlemesini istemişti. Erdoğan'ın bu şiiri okuduğu sırada Başbakan Binali Yıldırım'ın göz yaşlarını tutamadığı görüldü.



(Şeyda Özdem, 10 yaşındayken yarbay rütbeli askeri üniformayla çıktığı sahnede şiiri ağlayarak okumuştu.)

10 YIL ÖNCE ÜNİFORMA İLE OKUMUŞTU

Erzincanlı Gülhan- Ahmet Özdem çiftinin 3 kızından biri olan Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Şeyda Özdem, 2007 yılında Bahçelievler İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinde yarbay rütbeli askeri üniformayla çıktığı sahnede okuduğu şiiri Cumhurbaşkanı'nın kendisinden bahsederek okumasının gurur verici olduğunu söyledi. Kendisinin bu şiiri her okuyuşunda dinleyenleri duygulandırdığını ancak bu kez kendisinin duygulandığını belirten Özdem şunları söyledi:

"İSTENDİĞİ TAKDİRDE BENDE ASKERE GİTMEYE HAZIRIM"

"Öğretmen olan amcam Asım Özden 1987 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ve amcasının oğlu Uzman Çavuş Metin Özdem ise 1996 yılında Muş'ta şehit oldu. İstendiği takdirde ben de askere gitmeye hazırım. Benim 10 yaşındayken okuduğum şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni söyleyerek okuması muhteyem bir duygu. Bu kez ben duygulandım. İnşallah bir gün bu şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte okurum."

'Şehit Er'den anneye mektup' şiiri şöyle:

Oğlun şehit, çatma kaşını anne

Metin ol da dik tut başını anne

Gel; öp, kokla mezar taşımı anne

Akıtma gözünden yaşını anne

Olsa da bu dünyada gönlün ezik

Eğilme kimseye tut başını dik

Bu duygular bize tanıdık bildik

Akıtma gözünden yaşını anne

Ölüm vaktin gelsin kavuşacağız

Albayrak altında buluşacağız

Mahşerde birleşip sarılacağız

Akıtma gözünden yaşını anne

Bitmedi soysuzlar ona yanarırm

Dökülen bunca masum kana, yanarım

Öldüğüme değil, sana yanarım

Akıtma gözünden yaşını anne

Bizler bedeni olmayan diriyiz

Şanlı peygamlerin askerleriyiz

Kanımızla vatanın vergileriyiz

Akıtma gözünden yaşını anne

Ya devlet başa ya kuzgun leşe

Vermeyiz kimseye vatanı beleşe

Hele hele üç beş soysuz gebeşe

Akıtma gözünden yaşını anne

Siyasiler çıkar adlı oyunda

Oyunlar oynandı hep bizim kanda

Babam, gardaşlarım, yarim bir yanda

Akıtma gözünden yaşını anne

Oyunlar oynanıyor kanımızda

Feryatlar kopar yürek kapımızda

Cenazede olurlar yanımızda

Akıtma gözünden yaşını anne

Sen şehit anasısın gurur duy anne

Bugün bizim için hem şölen hem toy anne

Türk; tarihe yön veren o asil soy anne

Akıtma gözünden yaşını anne