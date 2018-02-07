Stratejik dağ temizlendi

TSK
tarafından Afrin bölgesindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda 19'uncu güne girildi. TSK dün de Afrin kırsalındaki terör hedeflerini top atışlarıyla vurdu. Gece karanlığını aydınlatan bombalamada birçok hedef imha edildi. Top atışları Kilis ile Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinden de duyuldu. Afrin'e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO
, ele geçirdiği bölgelerde bubi tuzaklarına karşı titizlikle hareket ediyor. 970 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 970 olduğu bildirildi. Bu arada ÖSO birlikleri Afrin yolu üzerinde savunma hattı durumunda olan stratejik öneme sahip Sirğaye dağını ele geçirdi.
Mehmetçik de Afrin'in batısında PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının bulunduğu alanda kontrolü sağladı.