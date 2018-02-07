TBMM Dışişleri Komisyonu beş kanun tasarısını kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır'ın başkanlığında toplandı.

Bozkır, yaptığı konuşmada, bugünkü toplantı gündeminde Azerbaycan ve Gürcistan ile yapılan anlaşmalara ilişkin tasarıların da bulunduğunu belirtti.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantısı'nın 26-28 Şubat tarihleri arasında Ankara'da yapılacağını hatırlatan Bozkır, "O toplantıdan önce bugünkü tasarıları komisyonumuzdan geçirerek bir anlamda o toplantıya da saygılarımızı iletmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Bozkır ayrıca Hocalı Katliamı'nın 26. yılı nedeniyle komisyon tarafından 26 Şubat'ta yayınlanmak üzere hazırlanacak bildiri üzerinde görüşmelerde bulunulacağını söyledi.

Daha sonra basına kapalı devam eden komisyon toplantısında kabul edilen tasarılar şunlar:

" - Türkiye ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgüt ve Ofisin Türkiye'deki Yasal Statüsü, Ayrıcalıkları ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Azerbaycan Arasında Kara Yoluyla Yapılan Transit Taşımacılık Konusunda Elektronik Ön Bilgi Değişimi Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Gürcistan Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Gürcistan Arasında Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Protokollere Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı."