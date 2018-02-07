Teröristlerden arındırılan yerlerde PKK ile PYD'nin işbirliğinin izleri

ZEYTİN DALI HAREKATI BAŞARIYLA SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, başarıyla sürüyor.

Sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkati ve hassasiyeti gösteren TSK, harekatın başlangıcından bugüne terör örgütlerinin eğitim kampları, silah mevzileri, tünelleri başta olmak üzere işgal altında tuttuğu çok sayıda yerleşim yerini teröristlerden arındırdı.