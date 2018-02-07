Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Afrin'de teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı
devam ederken halkın Mehmetçiğe olan desteği sürüyor.
İstanbul Esenyurt'ta vatandaş 5 bin mektubu Mehmetçiğe destek için sınır hattına gönderdi. Karaman'da ise kadınlar asker için 50 çift çorap ördü. Hatay Reyhanlı'da ise çocuklar duvarlara ay yıldız resmederken Tekirdağ'da Roman vatandaşlar "vatan sana canım feda" diyerek yürüdü. İşte yurt genelinden Mehmetçiğe destek manzaraları: KARAMAN:
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kadınlar, elleriyle ördükleri 50 çift yün çorabı Afrin'deki Mehmetçiğe gönderilmek üzere belediyeye teslim etti. ŞANLIURFA:
Eyyübiye ilçesine bağlı Ulucanlar köyü sakinleri ve öğrenciler aralarında topladıkları para ile köyün tepesine dev Türk bayrağı diktiler. Köydeki gençler 'Bizler Afrin'e gitmeye hazırız' mesajı verdiler. BAYBURT:
Bayburtlu 84 yaşındaki Bayram Daştan, askerlik şubesine dilekçe vererek gönüllü askere gitmek istediğini belirtti. Daştan, "Dedem şehit, babam gazi. Ben de savaşa gitmek istiyorum. Ya şehit olurum ya gazi" diye konuştu. İSTANBUL:
İstanbul Uçurtmacılar Derneği, Mehmetçik'e destek olmak adına 60 metrekarelik dev Türk bayrağı uçurtmayı göklerde uçurdu. Dünyanın en büyük 4'üncü, ülkemizin ise tek şişme yastık-bayrak uçurtması olan 60 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı uçurtma önceki gün Maltepe sahilinde havalandırıldı. Dev Türk bayrağının yanında çocuklar da çok sayıda Türk bayrağı uçurtmalarını göklere uçurdu. Gökyüzündeki uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul Esenyurt'taki ilk, orta ve lise öğrencilerinin Afrin'deki askerlere hitaben yazdığı "15'lilerin torunlarından Mehmetçik'e" adlı 5 bin mektup, askerlere gönderilmek üzere TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt'a teslim edildi. YOZGAT:
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde çobanlar, Suriye'nin Afrin bölgesinde süren Zeytin Dalı Harekâtı'na destek olmak amacıyla askerler için 41 küçükbaş kurbanlığı Hatay'a gönderdi. BARTIN:
Bartın'da bir grup kadın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amacıyla Mehmetçik için atkı ve bere ördü. MARDİN:
Mardin Midyat'ta 2 bin kişi, gönüllü asker olmak amacıyla dilekçe verdi. İlçe Belediyesi de, 70'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na "Zeytin Dalı Harekâtı" nedeniyle plaket takdim etti. NİĞDE:
Niğde Gençlik Merkezi'nce askerlere destek kapsamında toplanan kurutulmuş meyve ve elmalar Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliğine ulaştırıldı. Mehmet YILDIRIM - Hayrettin YENEL - Levent SÖKMEN/
SABAH