Haberler Gündem Haberleri Vatan sana canım feda

Vatan sana canım feda Türkiye kahraman Mehmetçik için tek yürek oldu. Karaman’da kadınlar asker için patik ördü. Tekirdağ’da Romanlar Türk bayraklarıyla yürüdü. Çocuklar ise sınırda duvarları ay yıldızla sıvadı

Giriş Tarihi: 7.2.2018