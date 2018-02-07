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Yaralı kahraman Mehmetçikler göz yaşarttı!

'de havan saldırısı sonucu yaralanan iki askerimiz tedavi için 'ye getirildi. acil serviste tutuştukları görüntü sosyal medyaya damga vurdu.

Giriş Tarihi: 7.2.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 14:22
Yaralı kahraman Mehmetçikler göz yaşarttı!

Zeytin Dalı Harekatı 19. gününde başarıyla devam ederken havan saldırısı sonucu yaralan ve 'ye getirilen iki askerimizin görüntüsü sosyal medyayı salladı. Hastanede tedavi altına alınan iki Mehmetçik'in yaralarını unutup tutuşarak birbirlerine moral vermeleri dikkat çekti.

Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy fotoğrafı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: Dün gece 'de havan düşmesi sonucu yaralanan iki askerimiz Kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu yaraları fazla idi ama vatan sağ olsun diye sayıklıyor birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur.

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Yaralı kahraman Mehmetçikler göz yaşarttı!
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