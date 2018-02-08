Afrin'de onurlu bir şahlanışı en güzel 'Mehmetçik'in postalları' anlatır

Afrin'de terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor. Teker teker etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı harekatın başlangıcından bugüne kadar binin üzerinde oldu.

Emekli asker ve terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın paylaştığı fotoğraf adeta Afrin'de teröristlere karşı verilen mücadeleyi özetledi.

Zeytin Dalı harekatı Afrin kırsalında devam ederken güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın bugün sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf oldukça dikkat çekti. Afrin'de operasyonda olan bir askerin postallarının hali görenleri duygulandırırıken, Ağar paylaştığı fotoğraf için şu mesajı paylaştı: Afrin dağlarındaki Mehmetçik'ten. Mücadelede yaşam, ölüm, neşe, gırgır, keder, onur kısaca budur. POSTAL'dadır her şey. Serdengeçti bir bedbinlik, kavruk bir savrukluk, sessiz bir haykırış. Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış. Ve herşeyi, her zaman en güzel POSTAL anlatır.

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