Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Afrin'de onurlu bir şahlanışı en güzel 'Mehmetçik'in postalları' anlatır

'de onurlu bir şahlanışı en güzel ''in postalları' anlatır

Harekatı'nın 20. gününe girilirken, lerden de fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bu görüntülerden biri de Mehmetçik'in postalları...

Giriş Tarihi: 8.2.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 13:43
Afrin'de onurlu bir şahlanışı en güzel 'Mehmetçik'in postalları' anlatır

'de terör hedeflerine yönelik başlatılan Harekatı başarıyla sürüyor. Teker teker etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı harekatın başlangıcından bugüne kadar binin üzerinde oldu.

Emekli asker ve terör ve güvenlik uzmanı 'ın paylaştığı fotoğraf adeta Afrin'de teröristlere karşı verilen mücadeleyi özetledi.

Zeytin Dalı harekatı Afrin kırsalında devam ederken güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın bugün sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf oldukça dikkat çekti. Afrin'de operasyonda olan bir askerin postallarının hali görenleri duygulandırırıken, Ağar paylaştığı fotoğraf için şu mesajı paylaştı: Afrin dağlarındaki 'ten. Mücadelede yaşam, ölüm, neşe, gırgır, keder, onur kısaca budur. POSTAL'dadır her şey. Serdengeçti bir bedbinlik, kavruk bir savrukluk, sessiz bir haykırış. Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış. Ve herşeyi, her zaman en güzel POSTAL anlatır.

Türkiye'nin konuştuğu Gazi Mehmetçik A Haber canlı yayınında!

Eşinin rüyasından etkilenip ineğini sattı, parasını Mehmetçiğe gönderdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin'de onurlu bir şahlanışı en güzel 'Mehmetçik'in postalları' anlatır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN