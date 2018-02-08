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, Putin ile Afrin ve İdlib'i görüştü

, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılacağı ikinci zirvenin İstanbul'da yapılacağı açıklandı. Putin ile Erdoğan'ın Suriye ve İdlib konularında görüştüğü aktarıldı.

Giriş Tarihi: 8.2.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 11:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Afrin ve İdlib'i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Afrin ve İdlib'i görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

'ın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran'ın ilki Soçi'de gerçekleştirilen liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

Erdoğan ve Putin'in, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturulmasına ivme kazandırma hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Astana süreciyle ilgili fikir teatisinde bulunuldu.

Doğu Guta'daki insani duruma değinen iki lider, Suriye meselesinde iş birliği ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını da teyit etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Afrin ve İdlib'i görüştü
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