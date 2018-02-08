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'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski Trabzon Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Demircioğlu, 'da yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 14:19
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı!
"Terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla aranan eski Trabzon Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Demircioğlu, 'da gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro ekipleri, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen / soruşturması çerçevesinde "terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yaklaşık bir yıldır aranan Demircioğlu'nun İlkadım ilçesi 'ndeki sitede eşinin adına kayıtlı evde kaldığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE ZİMMET" SUÇLAMASIYLA DA ARANIYORDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin, , " ve zimmet" suçlamasıyla da arandığı öğrenildi.

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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı!
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