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’nün ağında hedef ‘Erdoğan!’

Yargıdaki ’cü savcı ve hâkimlerin mesajları, 17/25 Aralık darbe girişiminin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan kirli ilişkiler ağını gözler önüne serdi

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018
FETÖ’nün ağında hedef ‘Erdoğan!’
17/25 Aralık yargı darbesinin baş aktörleri olan savcı ve hâkimlerin mesajları, çetesinin Cumhurbaşkanı 'ı doğrudan hedef aldığını gösteriyor. Mesajlarda, 'nin yönlendirmesiyle Birleşmiş Milletler'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröre destek verdiği yönünde hava oluştuğu iddia edilip, "Biz de bu kabul gören yaklaşıma göre gidersek sonuç alabiliriz" deniliyor. FETÖ'nün amacının "Erdoğan'ı durdurmak" olduğu bir başka yazışmada da terör örgütü liderinin mesajlarını karşı tarafa aktaran Poyrazköy Davası hâkimi Mehmet Karababa, FETÖ elebaşısına atfen, "İç ve dış bütün dinamikler bunların gitmesi için anlaşmış" diyor.
Cihan Kansız, Mehmet Karababa ile yazışırken bu diyalogda, "Tarzan bu kez zorda... Sarmaşığı yağlamışlar... Ancak gitmeden önce milletin terbiye olması lazım... Neden korkuyorlarsa onunla terbiye... Ekonomik buhran, işsizlik, hayatta kalma korkusu" sözleri geçiyor.

ABD'NİN AÇTIĞI YOLDAN GİDERSEK...
ByLock'ta 'umut34' rumuzlu hâkim Seyfettin Mermerci'nin yazışmalarında, ABD'nin BM'yi yönlendirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı teröre destek veren bir lider gibi göstermeye çalışarak, "Batıda genel kanı Erdoğan'ın terör örgütlerine destek verdiği yönünde. Dolayısıyla biz de bu yaklaşıma göre gidersek daha sonuç alabiliriz kanaatimce" dediği görüldü.
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FETÖ’nün ağında hedef ‘Erdoğan!’
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