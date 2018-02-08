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'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 11 gözaltı

Çankırı merkezli 7 ilde /'nin mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları iddiasıyla 10'u muvazzaf, biri emekli 11 asker gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 10:18
FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 11 gözaltı

Çankırı merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) operasyonunda ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla 10'u muvazzaf, biri emekli 11 asker gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Çankırı, Hakkari, İstanbul, Ankara, Hatay, Ağrı ve Kastamonu'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 10'u aktif görevde, biri emekli 11 subay ve astsubay yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 11 gözaltı
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