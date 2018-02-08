Kılıçdaroğlu Afrin için de çark etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı operasyonu konusunda ağzındaki baklayı çıkardı. Kılıçdaroğlu, Mehmetçik cephede terörle mücadele ederken "Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum" diyerek skandal bir açıklamaya imza attı. Kılıçdaroğlu'nun bu çarkına siyasiler sert tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu dil, PYD'nin dilidir" dedi. Başından itibaren bölgedeki terör örgütleri PYDYPG'ye karşı yapılan operasyonla ilgili çelişkili açıklamalar yapan, ancak operasyon başladıktan sonra destek açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, zikzak siyasetini Afrin'le ilgili olarak da ortaya koydu. Operasyon başlamadan önce "hava desteği alınması" şartını koşan, başladıktan sonra "Bizim için önemli olan sınırlarımızın güvenliği, operasyona desteğimiz tam" diyen Kılıçdaroğlu'nun en son önceki gün gazetecilere yaptığı açıklama gerek ABD ve AB başta olmak üzere yurtdışındaki PYD/YPG destekçileri gerekse de Türkiye'deki savunucularıyla paralel yönde oldu. Partisinde ÖSO üzerinden yürütülen Afrin karşıtı kampanyanın ardından Kılıçdaroğlu bazı gazetelere açıklama yaparak "Türkiye, güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyorum" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ sert tepki gösterdi: "Bu açıklama vahim bir yanlıştır. Bu Türkiye'ye 'Afrin'deki teröristlere dokunma' demektir. Dolayısıyla teröristlere destektir." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise "CHP tüm milli meselelerde ilk üç gün kamuoyunun hassasiyetinin dayattığı zorunluluktan, kerhen bir milli duruş sergiliyor, sonra asıl zihniyetini ortaya koyuyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir operasyon aparatıdır" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da "Bu dil ve bu üslup PYD'nin dili ve üslubudur" diye konuştu.