Obüsler gece boyu terör hedeflerini yerle bir etti

Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Afrin'deki PKK/ YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda 19'uncu güne girildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 oldu. Dün ise 2 askerimiz şehit düştü. KÖY ELE GEÇİRİLDİ
20 Ocak'tan bu tarafa TSK ve ÖSO
unsurları tarafından yürütülen harekâtta Kilis
ve Hatay
'ın sınır karakollarından Afrin kırsalındaki terör mevzileri gece boyunca vuruldu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısına düşen Cinderes bölgesindeki teröristler akşam saatlerinden gece yarısına kadar obüs ve tank atışlarıyla vuruldu.
TSK ve ÖSO birlikleri Afrin'in kuzeyinde yer alan Şeyh Huruz köyünü teröristlerden temizledi. Sivil hassasiyetiyle adım adım ilerleyen birlikler, mayın ve bubi tuzaklarını temizleyerek güvenli yol açıyor.
Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili dün yapılan açıklamada 999 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada "7 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.
Afrin kırsalında yaşanan çatışmada yaralanan 8 ÖSO askeri ile 2 Türk askeri Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumları iyi. 2 KAHRAMAN ASKER ŞEHİT
Afrin'in Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgede ise TSK unsurlarına teröristlerce tanksavar ve havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Bilal Akpınar ile Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan şehit oldu, 18 asker yaralandı. Doğan'ın Kilis'teki, Akpınar'ın Karabük
Safranbolu'daki baba ocaklarına şehadet haberleri verildi. Şehit Akpınar'ın 3 ay önce evlendiği, eşinin Tunceli'de komiser yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi. GAZİLERİN DAYANIŞMASI
Afrin'de havan saldırısı sonucu yaralanıp Türkiye'ye getirilen 2 gazinin görüntüsü sosyal medyayı salladı. Kahramanların, yaralarını unutup el ele tutuşarak birbirlerine moral vermeleri izleyenleri duygulandırdı. MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, fotoğrafı sosyal medyada şu notla paylaştı: "Canları çok yanıyordu ama vatan sağ olsun deyip birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli kenetlenmenin sembolü."