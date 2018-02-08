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/’ya katılan İngiliz asker terörden yargılanacak

Giriş Tarihi: 8.2.2018
PYD/PKK’ya katılan İngiliz asker terörden yargılanacak
İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, terör örgütü / saflarına katılan eski İngiliz askeri Jim Matthews'un terör suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı.
Jim Matthews'un, Irak ve Suriye'de "terör eğitimi verilen yerlerde" bulunduğunu belirten polis, İngiltere vatandaşı eski askerin buralarda aldığı eğitimin terör eylemine hazırlıkla ilişkili olduğunu kaydetti. Terörle mücadele yasası kapsamında yargılanacak Matthews'un, 14 Şubat'ta Londra'da yargıç karşısına çıkarılacağı bildirildi. Matthews, "DEAŞ'la savaşan İngilizler" adlı belgeselde hikayesine yer verilenler arasındaydı.
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PYD/PKK’ya katılan İngiliz asker terörden yargılanacak
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