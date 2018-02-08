Sahte imzayla CHP PM’ye seçildi partide isyan çıktı

CHP
Kurultayı bitti ama tartışmaları bitmedi. 60 kişilik parti meclisi (PM) için Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alan Fatma Güner
'in (29) 295 oy alarak kadın kotasından PM'ye girmesi CHP'yi karıştırdı. Kurultayın ikinci gününde sabaha karşı 03.00 sularında Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine Mersin İl Başkanı Adil Aktay'ın PM listesine Güner'i koyması kavga çıkardı. Güner'in listeye yazılmasından haberi olmayan Mersin İl Örgütü bu duruma isyan etti. Ankara'ya bile gelmeyen Güner'in yerine sahte imza atılarak Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinden PM adayı yapılması büyük bir skandal olarak yorumlandı. Bazı partililerin iddiasına göre Güner, il başkanının şoförlüğünü yapan ve aynı zamanda mali müşavir olan Alkan Güner'in eşiydi.