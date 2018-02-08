Sahte imzayla PM'ye seçildi partide isyan çıktı

Yaklaşık 600 kişinin yarışa girdiği, 'korsan listelerin' havada uçuştuğu kurultay salonunun ikinci gününde sabaha karşı 03.00 sularında Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine Mersin İl Başkanı Adil Aktay'ın PM listesine Güner'i koyması kavga çıkardı. Güner'in listeye yazılmasından haberi olmayan Mersin il örgütü, delegeler ve ilçe başkanları bu duruma isyan etti. Kurultay salonunda olmayan, Ankara'ya gelmeyen Güner'in yerine sahte imza atılarak Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinden PM adayı yapılması büyük bir skandal olarak yorumlandı. Bazı ilçe başkanları ile il başkanı küfürleşip, yumruklaşmaya kadar giden kavgaya tutuştu. Oy kullanmadan salondan ayrılan ilçe başkanları ile bazı delegeler bu duruma isyan etti. Bazı partililerin iddiasına göre Fatma Güner, il başkanının şoförlüğünü yapıp, telefonlarına bakan aynı zamanda mali müşavir olan Alkan Güner'in eşi. İl yönetiminde de yer alan Fatma Güner'in İl Başkanı Aktay ile bazı ilçe başkanları yumruklaşıp, salonu terketti. Alkan Güner'in Aktay'ın il başkanı olmadan önce de şirketinde çalıştığı öğrenildi.

En sağdaki Fatma Güner ve CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay



KURULTAY SALONUNDA YOKTU

Mersin'de il başkanının isteğiyle listeye yazılan ve kadın kotasından PM'ye seçilen Güner'e partililer, 'Torpilli isyanı' yaparak bayrak açtı. Sabaha karşı 03.00'da salonda Güner'in olmadığı ve yerine sahte imza atılarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alması Mesin'i karıştırdı. Mersin'de siyaset yapan, isminin açıklanmasını istemeyen bir partili SABAH'a şu açıklamayı yaptı: "Partiyi nasıl iktidara taşırız kaygısından uzak bir kurultay yaşadık. PM'ye seçilmek için otel lobilerinde, kongre salonunda ve restaurantlarda günlerce kulisler, kapışmalar yaşandı. CHP böyle kurultaylar, seçimler yapacaksa, suçluları hemen partiden atmalı. Kurultaya giderken Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar'ın PM'ye yazılması kararlaştırıldı. Ancak gece yarısı operasyonuyla profili düşük bir ismin listeye yazılması büyük sorundur. Bu durum Mersin il örgütünü karıştırdı. Silifke ilçe başkanı Bünyamin Uçar ve Tarsus ilçe başkanı Ali İlç, il başkanının operasyonuyla, sahte imza atılarak PM adayı olarak göstermesine bayrak açtı. Genel merkezin bu sorunu çözmemesi durumunda tepeden inme PM üyesi Güner olayı büyür" diye konuştu.

En sağdaki Alkan Güner



İL BAŞKANINA İSYAN

Alkan Güner'in il başkanı Aktay'ın her daim yanında olduğunu, telefonlarına bakıp, zaman zaman şoförlüğünü yaptığını belirten partililer şöyle devam etti: "Mersin'de CHP il kongresi geçen ay yapıldı. İl başkanlığına Av. Adil Aktay getirildi. Kongre öncesinde hakkında açılmış bir kamulaştırma davası nedeniyle konu gündeme getirildi ancak Akay, 'Beraat ettiğini' söyledi. Kendisine yönelik eleştiriler üzerine, 'Mersin bana alışacak, ben ne dersem o olur' demeye başladı. Kurultay öncesinde kimseye sormadı, danışmadı; PM listesine 'gençlik' kotasından girmesi için Fatma Güner'in aday gösterilmesini istedi. Bu kadın, il başkanının şoförlüğünü yapan ve telefonlarına bakan Alkan Güner'in eşidir. Güner, Mezitli Belediyesi'nin bir şirketinde 'taşeron' kadrosunda çalışıyordu. Uygun olmayan akçalı bir şey ortaya çıkınca belediyeden ayrılmak zorunda kaldı. Güner aynı zamanda parti yönetiminde de çalışıyordu. Halen il yönetim kurulu üyesidir. 16 ay sonra partiden yapılan baskılar sonucu işe döndürüldü. Ancak, 'kaybolan' 5 bin liranın şirkete iade edildiği belediye çevrelerince belirtildi. Adaylık için Mersin örgütünden dilekçe veren hiç kimse dikkate alınmadı. Kurultay salonunda Güner'in kendisini gören yoktu. Nitekim CHP Tarsus İlçe Başkanı oy kullanmadan salondan ayrıldı. Bu olay partimizde çok sıkıntı yarattı. Mersin'de meçhul bir şekilde sadece il başkanının gece yarısı operasyonuyla PM listesine giren Güner sorunu daha çok su kaldırır..."