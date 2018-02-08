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Erdoğan, ile görüştü

, Cumhurbaşkanı Hasan ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Ruhani, Türkiye ile İran arasında terörle mücadele ve güvenlik konularında iş birliğinin artmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. İki lider, meselesindeki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulundu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 17:55 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve görüşmede, meselesindeki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulundu.

Türkiye, Rusya ve 'ın ilki Soçi'de gerçekleştirilen liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması konusu Ruhani ile yapılan görüşmede de teyit edildi.

"MEMNUNİYET VERİCİ GELİŞME"

Erdoğan ve Ruhani, bölgesel sorunlar kapsamında, Türkiye ile İran arasında terörle mücadele ve güvenlik konularında iş birliğinin artmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye ve Rusya açıklaması

"SOÇİ'DE MESAFE ALINDI"

Görüşmede, Rusya'nın başlattığı Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Türkiye ve İran'ın desteğiyle mesafe katedilmesinin müspet bir gelişme olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Öte yandan, Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu sabah gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de gündeme gelen liderler düzeyinde İstanbul'da yapılacak üçlü zirvenin tarihinin, gelecek haftalarda belirleneceği kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü
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