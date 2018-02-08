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Tanktan çıkan ’cü polislere müebbet talebi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018
Tanktan çıkan FETÖ’cü polislere müebbet talebi
İstanbul Çengelköy'de Kuleli Askeri Lisesi'nden darbe yapmak üzere çıkan askeri personelin emrine giren 14 Polisi hakkındaki soruşturma tamamlandı.
5 darbeci subayın emir komutasına girdikleri, talimatlarına uymak suretiyle darbeci askerlerin fiili hâkimiyetini sağlamak amacıyla darbe girişimine karşı koyan vatandaşları engellemeye çalıştıkları, yine darbecilere mühimmat takviyesi yaptıkları ve direnen vatandaşlara gaz bombası attıkları iddia edilen polisler 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Darbeden tutuklu Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın talimatları ile gelen-geçen araçları çevirip ihtilal olduğu ve evlerine gitmeleri gerektiği şeklinde uyarıda bulunan şüpheli polislerin, Çengelköy bölgesinde halka ateş eden askerlere Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait araçla mühimmat sevkiyatı da yaptığı da iddianameye girdi.
Şüphelilerden bazılarının darbecilere direnen halka gaz bombası attıkları da belirtildi.
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Tanktan çıkan FETÖ’cü polislere müebbet talebi
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