Umarız ABD, YPG’ye desteğini sonlandırır

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı:
PYD-YPG
terör örgütü Suriye rejimine bir çağrı yaparak Türkiye
'ye karşı onların yardımına gelmesini istedi. Bu bile terör örgütünün ne tür kirli ilişkiler içinde olduğunu göstermekte. Umarız ABD yönetimi bunu doğru analiz eder, PYD-YPG'ye verdikleri desteği sonlandırırlar.
(Esad'la temas söz konusu mu?) Rejimle herhangi bir doğrudan temasımız söz konusu değil. Şu anda temas kurulması söz konusu değil.
ABD ile güvenin yeniden tesisi için çaba içindeyiz. PYD'ye verilen desteği, FETÖ yapılanmasını biliyoruz. Bunlar ilişkileri zehirleyen, müttefiklik ilişkisine sığmayan uygulamalar. ABD'den somut beklentilerimiz var. Kapıyı kapatmıyoruz.